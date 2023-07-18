İddialara göre, alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, Taksim Meydanı'nda üç kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma hızla büyüyerek kavgaya dönüştü ve yaşanan olaylar güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşlar ise kavgayı izlemekle yetinerek müdahale etmemeyi tercih etti.

Kavga esnasında şüpheli şahıs, çanta, tekme ve yumruklarla saldırıya uğradı. Bu saldırı anları tam anlamıyla bir film sahnesini andırıyordu. Ancak, güven timlerinin müdahalesiyle kavga sona erdi ve şüpheli şahıs güvenlik ekiplerinin yanına sığınarak kurtuldu.

Dikkat çeken bir nokta ise çevrede bulunan vatandaşların, kavgayı ayırmak yerine keyifle izlemesi oldu. Vatandaşların bu tavırları ise kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Kavga B Bölge Güven Timleri tarafından sonlandırıldı, ancak taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Yaşanan olay, bir vatandaşın kamerası tarafından kaydedildi ve bu görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor ve olayın tüm detaylarını aydınlatmaya çalışıyor.