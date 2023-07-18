Bursa Büyükşehir Belediyesi, spor kenti Bursa'nın gelişimi için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsüne ayrıcalıklı bir spor merkezi kazandırılıyor. Büyükşehir Belediyesi, Bursa'daki amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni destek sağlayarak, mevcut sahaları yenileyip, yaz ve kış spor okulları gibi projelerle sporun tabana yayılmasını destekliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, spor tesisleri zincirine bir halka daha ekliyor. Uludağ Üniversitesi, 73 bini aşkın öğrencisiyle akademik eğitimin öncüsü konumunda olup, uçuş merkezi yurtlarına yakın bir konumda gençlik ve spor merkezi inşa ediliyor. Bu spor merkezi, toplam 2 bin 180 metrekare taban alanına sahip ve bodrum +3 katlı iki binadan oluşuyor. Merkezde, 3 spor salonu (410 metrekare), 3 adet basketbol salonu (bin 910 metrekare), 2 adet havuz (900 metrekare), banyo, 28 adet duş odası, soyunma odaları, sağlık odası ve 10 adet ofis bulunuyor. Toplam kullanım alanı 6 bin 920 metrekare olan spor merkezinin bir de yağmur suyu toplama deposu bulunacak.

Şu anda çelik imalatların yanı sıra kaba inşaatın da hızla devam ettiği belirtiliyor ve proje tamamlanması hedeflenen yılsonuna kadar bitirilmeye çalışılıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi'nin Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin eğitim gördüğü önemli bir kurum olduğunu vurgulayarak, gençlerin kaliteli zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturma çabalarını sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Aktaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Bursa'ya yeni tesisler kazandırdıklarını ve mevcut tesisleri yenilediklerini belirterek, Uludağ Üniversitesi'ne yapacakları gençlik ve spor merkeziyle gençlerin eğitim hayatlarına daha keyifli bir şekilde devam edebilecekleri bir alan sunacaklarını dile getirdi.