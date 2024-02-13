Erzincan'ın iliç ilçesinnin altın madeni bölgesinde yaşanan heyelan meydana gelmişti. Olay sonrası çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 667 çalışandan 9'una ulaşılamadığını belirtti.

Yaşanan olay sonrası arama kurtarma çalışmaları sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız Merkez ve İl Müdürlüğümüz Denetim Ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık"ifadelerine yer verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM

Paylaşım sonrası akıllara Fırat Nehrine siyanür sızma ihtimali var mı? sorusu gelirken Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu konuyla ilgili" Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar." ifadelerine yer verdi.