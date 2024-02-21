MALZEME LİSTESİ: 500 gr. antrikot 1 kase karışık mantar 1 kabak 2 kırmızı biber 4 yeşil biber 1 soğan 3 domates 3 defne yaprağı 2 diş sarımsak tuz karabiber su sıvıyağ ÜZERİ İÇİN: çerkez peyniri HAZIRLANIŞI: Antrikotu dilimliyoruz. Et döveceğiyle hafif eziyoruz. Izgara tavayı ısıtıyoruz ve sıvıyağ döküyoruz. Etleri atıp yüksek ateşte kısa süre çevirerek pişiriyoruz. Rengi değişince dikdörtgen cam fırın kabına diziyoruz. Soğanı, sarımsakları ve domatesi doğruyoruz. Aynı tavaya doğradığımız sebzeleri atıyoruz ve soteliyoruz. Az sıcak su döküyoruz ve soteliyoruz. Tuzunu, karabiberini atıyoruz. Fırın kabındaki etlerin üzerine döküyoruz. Üzerine defne yaprağı atıyoruz. Üzerini önce yağlı kağıtla sonra alüminyum folyoyla kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 1 saat kadar pişiriyoruz. Biberleri, mantarları ve kabağı doğruyoruz. Tavaya az sıvıyağ döküp, doğradığımız sebzeleri koyuyoruz ve soteliyoruz. Tuzunu ve karabiberini atıyoruz. Fırından aldığımız antrikotların üzerlerine sebze sotesini paylaştırıyoruz. Üstlerine de rendelenmiş çerkez peyniri koyuyoruz. Tekrar fırına verip peynir eriyene kadar pişiriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi