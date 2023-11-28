Bursa Valiliği güneyli yönlerden kuvvetli fırtına yaşanacağını, bunun yarın 15.00'e kadar etkili olacağını belirterek, vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyarmıştı.

Akşam saatlerinde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde çok sayıda ağaç devrildi.

Tophane semtinde uçan bir çatı belediye otobüsünün üzerine devrildi. Otobüsün arka camının patlaması üzerine yaralanan 2 yolcu ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yine Tophane semtinde ağaçlar devrildi.

Setbaşı, Yıldırım, yakın çevre yolu, Haşimişcan Caddesi, Çirişhane, Kent Meydanı'nda ve birçok noktada fırtına dolayısıyla ağaçlar köklerinden söküldü.

Çok sayıda çatı uçması olayı gerçekleşirken, tenteler ve sert cisimler de havada uçtu.

AFAD, İtfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri de teyakkuz durumuna geçirilirken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da sürekli kriz merkezinden bilgi aldı.