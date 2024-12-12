Caviar'ın yeni modeli, sadece teknolojik özellikleriyle değil, aynı zamanda eşsiz tasarımıyla da dikkat çekiyor. Telefonun arka kapağında, ünlü hükümdarların sembollerinden esinlenen zarif detaylar yer alıyor. Korkunç İvan, Muhteşem Süleyman ve Büyük Şarlman gibi ikonik liderlerin tacı ve zengin sembolizmi, tasarımın merkezinde bulunuyor. Korkunç İvan’ın Monomakh'ın Şapkası'ndan ilham alarak yapılan haç, Süleyman’ın altın miğferi ve Şarlman’ın Roma İmparatorluğu tacının zarif taşları tasarıma entegre edilmiş.

Bu özel iPhone, 1 kilogramdan fazla altın kullanılarak üretilmiş ve 750 derece sıcaklıkta işlenmiş. Ayrıca, 402 elmas, yakut ve safir taşıyla süslenen telefon, hakiki deri üzerine yerleştirilen değerli taşlarla zenginleştirilmiş. Tasarımda, Doğu estetiği ve botanik motiflerin zarif bir şekilde birleştirildiği görülüyor.

Caviar, bu telefonla lüks ve sanatın mükemmel bir birleşimini sunarak, mobil teknoloji dünyasında benzersiz bir standart belirlemeyi amaçlıyor.