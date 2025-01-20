Ali Çetinkaya Mahallesi’nde koruma altındaki sulak alanları mesken tutan flamingolar doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede, sığ alanlarda yiyecek arayışını soğuğa rağmen sürdüren flamingolar renkli görüntüler oluşturdu. Sulak alanda flamingoların yanı sıra çeşitli su kuşları da yer alıyor. Flamingoları izleyen emekli öğretmen Cihat Özdemir, “Burası flamingoların yaşam alanı. Diğer kuşların da yaşam alanı. Çok güzel bir yer. Ben her hafta geliyorum buraya. Müziğimi söylüyorum. Doğayı dinliyorum, doğaya söylüyorum. Doğa ile insan iç içe. Bu nedenle, doğayı bizim korumamız gerekiyor” dedi.

Sulak alanların azaldığını anlatan demir doğrama ustası Arif Durgun ise, “Flamingolar işte gördüğünüz gibi çok güzel. Az bir sulak alan bıraktılar. İleride burada endemik türler vardı, kurbağalar filan. Orasını bitirdiler rant için. Sıra buraya geldi. Burayı da çöpe çevirdiler gördüğünüz gibi. Flamingoları severiz tabi. Allı turna diğer adı. Yani hayvanları severiz. Ama burada hayvanlara bir şey kalmadı. Her yer çöp gördüğünüz gibi” diye konuştu.