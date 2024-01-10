Pembe yapıları ve uzun olmalarıyla eşsiz güzelliğe sahip olan flamingoların tek ayak üzerinde durmaları birçok kişinin ilgisini çekmekte. Bu onlar için adeta bir alışkanlık olmuş olsa da yine de akıllarımıza şu soru geliyor; “bunu neden yapıyorlar?”

Araştırmalar sonucu ortaya çıkan sebep şaşırtıcı, kısaca özetlersek onlar için tek ayak üstünde durmak çift ayaktan daha kolay! Bunun neden iki ayak üzerinde durmaktan kolay olduğuna şaşırabilirsiniz, bu gayet normal. Atlanta’da bir hayvanat bahçesinde flamingoları videoya alan çocuklar fark ettiler ki, flamingolar tek ayak üzerindeyken kolayca uykuya dalabiliyor ve aynı zamanda daha az sallanıyor.

Dahası var, flamingoların bacak eklemleri tek ayak üzerinde dururken onları yere sabitleyen bir ‘’kilit’’ formuna giriyor. Hatta bunu test etmek için ilginç ama aslen mantıklı diyebileceğimiz bir deney yaptılar, ölü bir flamingo acaba tek ayak üzerinde durabilecek miydi?

Ölü Yada Diri, Flamingolar Aynı

Bunun için daha önce ölmüş iki tane flamingo kullanıldı. Araştırmacılar kuşları tek ayak üzerinde duracak pozisyona getirdikten sonra, hiçbir sorun olmaksızın ayakta durabildiklerini gördüler. Buradan anlayacağımız şey ise ölü flamingolar eğer ayakta durabiliyorsa, canlı olanlar da tek ayak üzerinde dururken hiçbir enerji harcamıyor demektir! Sizce de inanılmaz değil mi?

Flamingolar bu şekilde duruyorlar çünkü fizyolojik olarak iki ayakla duruşa göre çok daha kolay. Bacaklarının bu yapısı, kasları kullanmadan tüm ağırlığı bir tarafa yaslayabilmesini sağlıyor. Peki neden? Yani bu kuşları bacakla kilitleme hilesini geliştirmeye iten şey nedir? Tam sebebi bilinmemekle birlikte, bununla ilgili bazı teoriler var.

Bir teoriye göre bunu yapmalarının sebebi, flamingoların vücut ısısını düzenlemelerine yardımcı olmasıdır. Bir diğer teori ise şöyle der: Tıpkı yunus balıkları gibi flamingoların da beyninin bir tarafı uyurken diğer tarafı çalışabilir. Flamingolar da beynin uyuyan kısmındaki bacağı havaya kaldırır, çünkü kaldırdığı bacak dinlenen taraftadır.

Tabii aklınıza gelen sorulardan biri şu olsa gerek, ‘’Flamingolar neden ayakta uyuyorlar?’’ Flamingolar genelde dünyadaki en zehirli, tehlikeli sığ sularda yaşarlar. Tercih ettikleri su genelde onların üst vücuduna zarar veren cinsten olur ve onlar için tehlikelidir. Bacaklarının pullu yapısı bundan etkilenmeyecek kadar sert ve sağlamdır ancak vücudun yumuşak yapıdaki üst kısmı için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil.

Yani bir nevi bir şey kendisine zarar vermesine rağmen ondan ayrılamıyorlar, peki bu size de bir şeyi anımsatmıyor mu?