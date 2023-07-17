İnegöl adliyesine flaş atamalar
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2023 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulunca atanmalara ilişkin kararname yayınlandı. İnegöl'e 6 isim atanırken 7 isminde tayini çıktı. İnegöl'e 5 hakim, 1 savcı atanırken, İnegöl'den farklı illere 5 hakim, 2 savcı atandı.
GELENLER
Kutlu SEVİNÇ İnegöl Hâkimliği
İrfan KARAMAN İnegöl Cumhuriyet Savcılığı
Yasin KÖK İnegöl Hâkimliği
Elifsu Beyza DEMİR İnegöl Hâkimliği
Serhat KARTAL İnegöl Hâkimliği
Yusuf EKİNCİ İnegöl Hâkimliği
TAYİNİ ÇIKANLAR
Dicle ÇOBAN Bayburt Hâkimliği
Ayşe YILMAZ Kahramanmaraş Hâkimliği
Fatmanur PALA AYYILDIZ Ankara Hâkimliği
Bülent ÖZYİĞİT Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı
Çağatay ONURSAL İstanbul Anadolu Hâkimliği
Mücahid AYYILDIZ Ankara Cumhuriyet Savcılığı
Fatih BAYKAR İstanbul Anadolu Hâkimliği