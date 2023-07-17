İnegöl adliyesine flaş atamalar

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2023 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca atanmalara ilişkin kararname yayınlandı. İnegöl'e 6 isim atanırken 7 isminde tayini çıktı. İnegöl'e 5 hakim, 1 savcı atanırken, İnegöl'den farklı illere 5 hakim, 2 savcı atandı.

GELENLER

Kutlu SEVİNÇ İnegöl Hâkimliği

İrfan KARAMAN İnegöl Cumhuriyet Savcılığı

Yasin KÖK İnegöl Hâkimliği

Elifsu Beyza DEMİR İnegöl Hâkimliği

Serhat KARTAL İnegöl Hâkimliği

Yusuf EKİNCİ İnegöl Hâkimliği

TAYİNİ ÇIKANLAR

Dicle ÇOBAN Bayburt Hâkimliği

Ayşe YILMAZ Kahramanmaraş Hâkimliği

Fatmanur PALA AYYILDIZ Ankara Hâkimliği

Bülent ÖZYİĞİT Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı

Çağatay ONURSAL İstanbul Anadolu Hâkimliği

Mücahid AYYILDIZ Ankara Cumhuriyet Savcılığı

Fatih BAYKAR İstanbul Anadolu Hâkimliği