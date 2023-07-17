Bursa'da TMO'dan randevu sırası alamayan veya ÇKS'si olmayan İnegöllü çiftçiler, buğdaylarını ilçedeki özel firmaya hiç pahasına satıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hububat hasadı başladı. Hasatlarını yapan İnegöllü çiftçiler, ürünlerini bekletmeden satmak için TMO dan randevu alıyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, ÇKS'li çiftçilerin TMO'dan sıra alma konusunda sorun yaşamaları halinde kendilerine ulaşmalarını söyledi.

Kulaca daki kantar mevkiinde konuşlanan TMO'nın alım yaptığını aktaran Çelik, "10 gündür TMO alım yapıyor. Her gün 300 ton civarında buğday alınıyor. Kimse randevu alamadım diyemez bilhassa oda olarak randevularla ilgileniyoruz. ÇKS'si olmayan çiftçilerimiz ürünlerini İnegöl deki özel firmaya tonunu 6 bin TL'den sattığını öğrendik. ÇKS olmadan TMO alım yapamıyor. Özel firmaya gidenler yüksek ihtimal ÇKS yaptırmayan çiftçilerimiz. TMO dan sıra alamadım diyen çiftçi varsa gelsin ben bizzat sıra alacağım. TMO ürünlerin tonunu 8 bin 250 TL'den alıyor." dedi.