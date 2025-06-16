Ford Otosan’ın Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Millî Eğitim Bakanlığı, Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen okul projesinin temel atma töreni, Gölcük’te gerçekleştirildi. 35 derslikli eğitim kurumunun, 2026–2027 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin otomotiv sektöründeki önemli üreticilerinden Ford Otosan ile Vehbi Koç Vakfı, toplumsal faydayı odağına alan yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Vehbi Koç Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu’nun temeli, Gölcük’te düzenlenen törenle atıldı. Riskli durumda olduğu tespit edilerek yıkılan Donanma İlkokulu’nun yerine yapılacak olan yeni okul, geleceğin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modern donanımlarla inşa edilecek.

Temel atma töreni; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, vakıf yetkilileri ve yerel yöneticilerin katılımıyla gerçekleşti. Toplumsal fayda oluşturmayı hedefleyen Ford Otosan, çevre, eğitim, kültür ve sağlık gibi birçok alanda sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor. Şirket, özellikle mesleki eğitimi destekleyerek gençlerin istihdamına katkı sağlıyor ve nitelikli iş gücünün gelişimine yatırım yapıyor.

Yarım asrı aşkın bir süredir, Türkiye için fayda üretmek üzere eğitim, sağlık ve kültür alanlarında çalışan Vehbi Koç Vakfı, idaresini üstlendiği kurumlar, merkezden yürüttüğü düzenli programlar, alanında uzman sivil toplum kuruluşlarına verdiği destekler ve örnek iş birlikleri vasıtasıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Özyurt: "Bu okul, Ford Otosan’ın topluma ve geleceğe duyduğu sorumluluğun bir göstergesidir"

Törende konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, eğitim alanındaki sosyal yatırımların, şirketin uzun vadeli vizyonunun en güçlü parçalarından biri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Ford Otosan olarak 60 yılı aşkın geçmişe sahip yolculuğumuzda, sadece otomotiv sektöründe değil, aynı zamanda toplumsal yatırımlarla kalıcı değerler oluşturmak için çalıştık. Bizim için başarı, yalnızca üretim rakamlarıyla ya da ihracat rekorlarıyla ölçülmüyor. Gerçek başarı, içinde bulunduğumuz topluma, bu topraklara kattığımız faydayla, bıraktığımız izle anlam kazanıyor. Kocaeli, bizim evimiz. Burası sadece üretim yaptığımız bir şehir değil; geliştiğimiz, büyüdüğümüz, bir dünya markasına dönüştüğümüz topraklar. Bugün geldiğimiz noktada, Kocaeli Fabrikalarımız Ford’un Avrupa’daki en büyük ticari araç üretim üssü konumunda. Ama şunu çok net biliyoruz; bu büyümenin sürdürülebilir olması için sanayiye yatırım yapmak yetmez. Büyüme için en önemli yatırım, insana, topluma yapılan yatırımdır. Bu nedenle, bugün burada temelini attığımız okul, bizim için yalnızca bir bina değil. Üstelik birçok çalışma arkadaşımızın ve onların çocuklarının da eğitim yolculuklarına başladığı bu okulun yeni ismi bizim için ayrıca anlam taşıyor. Bu proje, inandığımız değerlerin, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın ve toplumsal sorumluluk vizyonumuzun somut bir göstergesidir."

Toprakoğlu: "Ford Otosan’ın bağışlarıyla okul sayımızı 22’ye yükseltiyoruz"

Törendeki konuşmasında Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, Vehbi Koç Vakfı’nın en önemli odak alanının eğitim olduğunu vurgulayarak vakfın burs ve eğitim programları dışındaki okul inşası projelerini dile getirdi. Toprakoğlu, "Vehbi Koç Vakfı için en öncelikli alan, eğitim. Vakfımız bünyesinde yer alan eğitim kurumlarımızın yanı sıra, merkezden yürüttüğümüz burs destekleriyle ve eğitim programlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte, Vehbi Koç Vakfı olarak Cumhuriyetimizin 75. yılı vesilesiyle, sekiz yıllık eğitime destek vermek amacıyla Türkiye’nin değişik bölgelerinde eğitim kurumları yaptık. Sayısı 21’e ulaşan bu okulları, "Yap, Devret, Sahip Çık" ilkesiyle Millî Eğitim Bakanlığı’na devrettik. Bu okullarımızdan ikisi Kocaeli’nde yer alıyor. 1999 yılında yine Ford Otosan desteğiyle Ford Otosan Koç Ortaokulu’nu, bir de Gebze Koç Ortaokulu’nu Kocaeli’nde hayata geçirdik. İşte bugün yeniden Ford Otosan’ın bağışlarıyla okul sayımızı 22’ye çıkarıyor ve ilinizdeki 3. okulumuzun temellerini hep birlikte atıyoruz. Önümüzdeki dönemde de eğitim kurumlarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz."

Kocaeli’de eğitim odaklı toplumsal yatırımlar

Ford Otosan’ın Kocaeli genelinde bugüne kadar mesleki ve teknik liselerde kurulan Ford sınıfları, ileri teknolojiye sahip laboratuvarlar, uygulama atölyeleri, test araçları ve bilgisayar desteğiyle bugüne kadar binlerce öğrencinin eğitim koşulları iyileştirildi. Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO bünyesinde kurulan Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO ise teorik ve pratik eğitimi bir araya getiren, sürdürülebilir bir örnek olarak öne çıkıyor.

Ford Otosan aynı zamanda; Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gölcük Atatürk Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yahya Kaptan Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gölcük ve İzmit Mesleki Eğitim Merkezleriyle yaptığı protokoller sayesinde bin 200’ü aşkın öğrenciye staj imkânı sundu. 2024 yılında ise 1000’den fazla çalışan ustalık telafi eğitimleriyle sertifikalandırıldı. Ayrıca, gençlerin gelişimine katkı sunan pek çok mentorluk ve teknoloji & inovasyon projesi devreye alındı.

Vehbi Koç Vakfı, Cumhuriyet’in 75.yılı vesilesiyle başlattığı, Türkiye’nin değişik bölgelerinde okullar yaparak "Yap, Devret, Sahip Çık" ilkesi ile okulların Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmesini amaçlayan projesi kapsamında Kocaeli’nde 3. okulu inşa ediyor. Daha önce Ford Otosan desteğiyle Ford Otosan Koç Ortaokulu ve Gebze Ortaokulu’nu tamamlayan Vehbi Koç Vakfı, Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu ile Kocaeli’nde 3. okulu inşa ediyor.

Başiskele’de bir okul için hazırlıklar başladı

Şirket, Vehbi Koç Vakfı iş birliğinde Kocaeli Başiskele’de yeni bir okul projesi için de Kocaeli Valiliği ile beraber planlamalara başladığını açıkladı.