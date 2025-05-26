Hanoi’de dün akşam kaydedilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılarak tartışma yarattı.

Paylaşılan videoda, uçak kapısının açılmasıyla birlikte ilk olarak Emmanuel Macron görünürken, hemen ardından eşi Brigitte’in kolları kadraja giriyor. Brigitte Macron’un eşine fiziksel bir müdahalede bulunduğu ve ardından ittiği görülüyor. Bu sırada şaşkın bir ifadeyle irkilen Macron, kısa sürede toparlanarak uçağın kapısından dışarıdaki görevlilere el sallamaya devam ediyor. Brigitte Macron’un yüzü ise kamera açısından dolayı net şekilde görüntülenemedi.

Çiftin, resmi karşılama töreni için merdivenlerden inerken mesafeli davrandığı da dikkatlerden kaçmadı. Brigitte Macron, eşinin uzattığı eli tutmayarak mesafesini korudu.

Olayla ilgili önce görüntülerin kurgu olduğu iddia edilse de, daha sonra Cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından gerçek oldukları kabul edildi. Tartışmanın içeriğine dair ise resmi bir açıklama yapılmadı.