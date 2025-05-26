Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nda; 1.874 subay, 9.015 astsubay, 2.557 uzman jandarma ve 23.240 uzman erbaş olmak üzere toplam 36.686 personelin ataması yapıldı. Emniyet Hizmetleri Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere değinen Bakan Yerlikaya, yeni sistemle birlikte polislerin görev puanına göre atanmasının sağlanacağını belirterek bugün ilk kez uygulanan bu sistem kapsamında birinci bölgeden ikinci bölgeye 7.983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12.355 ve ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye 1.707 polis olmak üzere toplam 22.045 emniyet personelinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini aktardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı kapsamında ise; 217 subay, 555 astsubay ve 929 uzman erbaş olmak üzere toplam 1.701 personelin ataması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ataması yapılan personellere başarı dileyerek “Rabbim sizleri korusun, gözetsin. Kutsal vatan toprağımızın, dört bir yanında; denizde, karada, sınırda görev yapan Kahraman Polisimiz, Kahraman Jandarmamız ve Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.