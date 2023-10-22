Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda freni boşalan tır, önündeki minibüse çarptıktan sonra yol çalışması yapan ekiplerin arasına daldı ve alev aldı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir tır, freni boşalınca kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır, önce önündeki minibüse çarparak savurdu daha sonrasında ise yol asfalt çalışması yapan karayolları ekiplerinin arasına dalıp devrildi ve alev aldı.

İtfaiye ekipleri kaza sonrası çıkan yangını söndürdü

Feci kazanın ardından çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonrası çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk değerlendirmede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Feci kazada yaralanan 11 kişi ise olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Feci kazada ölenlerin cansız bedenleri ise kimlik tespitlerinin yapılabilmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.