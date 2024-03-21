İstanbul Yıldız Kızlar futsalın şampiyonu, Küçükçekmece Cemil Mutlu Ortaokulu oldu.

2023-2024 okul sporları kapsamında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası Futsal Yıldız Kızlar İstanbul il birinciliği müsabakaları kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Müsabakaların grup aşamaları Kağıthane Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Üsküdar Şehit Okan Altıparmak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde oynandı. Yarı finalde Pendik Cemile Çopuroğlu Ortaokulu’nu finalde ise Eyüpsultan Göktürk Turgut Özal Ortaokulu’nu mağlup eden Küçükçekmece Cemil Mutlu Ortaokulu takımı, şampiyonluğa adını yazdırdı. Müsabakalarda toplam 29 takım mücadele etti.

Yıldız Kızlar Futsal mücadelesinin sonrasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Dereceye girenler şunlar:

"1.Küçükçekmece Cemil O.O

2. Eyüpsultan Göktürk Turgut Özal O.O

3. Pendik Cemile Çopuroğlu O.O

4. Bahçelievler Mustafa Kemal O.O

5. Sultanbeyli Şehit Vahit Kaşçıoğlu İ.H.O.O"