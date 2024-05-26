Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Bu galibiyetle ligde 102 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da şampiyon oldu.

2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray tarihinde 24. kez zafer yaşadı. Aslan ligde en fazla şampiyon takım olarak yer alıyor.

Galatasaray, 1959 yılından itibaren oynanan ligde ilk kez 1961-1962 sezonunda mutlu sona ulaştı. Cimbom, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında üst üste 4 kez şampiyon olarak ligde tarihinde art arda en fazla şampiyon olan takım konumunda da bulunuyor.

Galatasaray son olarak geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

Kaynak: İHA