MAÇTAN DAKİKALAR

1' İlk düdük geldi ve maç başladı.

4' GOL! Galatasaray, Nelsson'un golüyle 1-0 öne geçti. Mertens sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ön direkteki Icardi kafayla arkaya aşırttı. Kale önünde Nelsson yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

10' Icardi sol çaprazdan içeri havalandırdı. Ceza sahasında topu savunma karşıladı.

11' GOL! Barış Alper skoru 2-0 yaptı.

19' Ntcham sol kanattan içeri kesti. Kale önünde kimsenin dokunamadığı top sağ kanada kadar gitti.

22' Ntcham sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Sert şutta top farklı şekilde dışarı çıktı.

26' Holsa ceza sahası dışından şansını denedi. Holse'nin vuruşunda top, kaleci Muslera'da kaldı.

32' Sağ çaprazda topla buluşan Zeki topu sürerek içeri girdi. Zeki topu ayağından fazla açınca top auta gitti.

40' Kaan Ayhan sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Zeki kafayla uzaklaştırdı.

43' Mertens sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Icardi'nin aşırtma vuruşunda top ağlara gitti. Ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

45' İlk yarının sonunda en az 1 dakika daha oynanacak.

45' Mücadelede ilk yarı sona erdi.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

46' Ercan Kara - Marius Mouandilmadji

47'Ceza sahasında Kaan Ayhan'ın ters vuruşunda top kornere gitti.

53' Mertens'in savunma arkasına koşusunu gören Muslera uzun bir top gönderdi. Mertens sırtı kaleye dönükken yaptığı kafa vuruşunda topu yandan dışarı gönderdi.

56' Holse sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Nolsson'a çarpan top kornere çıktı.

61'Torreira'nın sağ çaprazdan sert şutunda top kaleciden döndü. Dönen topa kaleye yakın mesafeden vuruşunu yapan Kerem Aktürkoğlu, üstten auta gönderdi.

64'Youssef Aït Bennasser - Flavien Tait

64'Kerem Aktürkoğlu - Wilfried Zaha

71' Kaan Ayhan sağ kanattan içeri ortaladı. Ön direkteki Icardi dokunamadı ve top dışarı çıktı.

73'Rick van Drongelen - Marc Bola

74' Sarı Kart - Alim Öztürk

76' Dries Mertens - Halil Dervişoğlu

79' Barış Alper'in Kaan Ayhan'a pasında Kaan'ın içeriye çevirmek istediği top Alim'e çarpıp taca gitti.

82' Taylan Antalyalı - Soner Aydoğdu

87' Kerem Demirbay - Eyüp Aydın

88'Barış Alper Yılmaz - Tetê

88'Lucas Torreira - Tanguy Ndombélé

90' Karşılaşmanın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.

90'Sarı Kart - Zeki Yavru

Sarı Kart90'Sarı Kart - Wilfried Zaha

90' Son düdük geldi ve maç Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen, Taylan Antalyalı, Ait Bennasser, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Emre Kılınç, Ercan Kara

Yedekler: Szumski, Soner, Marius, Tait, Bola, Yunus, Muhammed, Berhan, Haluk, Osman

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nellson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Dries Martens, Mauro Icardi

Yedekler: Günay, Ali Yeşilyur, Ali Turap, Kazımcan, Eyüp, Tete, Ndombele, Zaha, Halil, Baran

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kaynak: İHA