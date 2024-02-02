MAÇTAN DAKİKALAR
1' İlk düdük geldi ve maç başladı.
4' GOL! Galatasaray, Nelsson'un golüyle 1-0 öne geçti. Mertens sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ön direkteki Icardi kafayla arkaya aşırttı. Kale önünde Nelsson yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.
10' Icardi sol çaprazdan içeri havalandırdı. Ceza sahasında topu savunma karşıladı.
11' GOL! Barış Alper skoru 2-0 yaptı.
19' Ntcham sol kanattan içeri kesti. Kale önünde kimsenin dokunamadığı top sağ kanada kadar gitti.
22' Ntcham sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Sert şutta top farklı şekilde dışarı çıktı.
26' Holsa ceza sahası dışından şansını denedi. Holse'nin vuruşunda top, kaleci Muslera'da kaldı.
32' Sağ çaprazda topla buluşan Zeki topu sürerek içeri girdi. Zeki topu ayağından fazla açınca top auta gitti.
40' Kaan Ayhan sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Zeki kafayla uzaklaştırdı.
43' Mertens sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Icardi'nin aşırtma vuruşunda top ağlara gitti. Ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.
45' İlk yarının sonunda en az 1 dakika daha oynanacak.
45' Mücadelede ilk yarı sona erdi.
46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
46' Ercan Kara - Marius Mouandilmadji
47'Ceza sahasında Kaan Ayhan'ın ters vuruşunda top kornere gitti.
53' Mertens'in savunma arkasına koşusunu gören Muslera uzun bir top gönderdi. Mertens sırtı kaleye dönükken yaptığı kafa vuruşunda topu yandan dışarı gönderdi.
56' Holse sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Nolsson'a çarpan top kornere çıktı.
61'Torreira'nın sağ çaprazdan sert şutunda top kaleciden döndü. Dönen topa kaleye yakın mesafeden vuruşunu yapan Kerem Aktürkoğlu, üstten auta gönderdi.
64'Youssef Aït Bennasser - Flavien Tait
64'Kerem Aktürkoğlu - Wilfried Zaha
71' Kaan Ayhan sağ kanattan içeri ortaladı. Ön direkteki Icardi dokunamadı ve top dışarı çıktı.
73'Rick van Drongelen - Marc Bola
74' Sarı Kart - Alim Öztürk
76' Dries Mertens - Halil Dervişoğlu
79' Barış Alper'in Kaan Ayhan'a pasında Kaan'ın içeriye çevirmek istediği top Alim'e çarpıp taca gitti.
82' Taylan Antalyalı - Soner Aydoğdu
87' Kerem Demirbay - Eyüp Aydın
88'Barış Alper Yılmaz - Tetê
88'Lucas Torreira - Tanguy Ndombélé
90' Karşılaşmanın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.
90'Sarı Kart - Zeki Yavru
Sarı Kart90'Sarı Kart - Wilfried Zaha
90' Son düdük geldi ve maç Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen, Taylan Antalyalı, Ait Bennasser, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Emre Kılınç, Ercan Kara
Yedekler: Szumski, Soner, Marius, Tait, Bola, Yunus, Muhammed, Berhan, Haluk, Osman
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nellson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Dries Martens, Mauro Icardi
Yedekler: Günay, Ali Yeşilyur, Ali Turap, Kazımcan, Eyüp, Tete, Ndombele, Zaha, Halil, Baran
Teknik Direktör: Okan Buruk