Galatasaray Nijeryalı forvet Victor Osimhen’in kiralık olarak transfer edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Osimhen’e 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeneceğini duyurdu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz gün İstanbul’a getirttiği Victor Osimhen ve kulübü Napoli ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) transferin detaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.