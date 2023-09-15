Yatırımların yapılmasıyla birlikte artık Garanti BBVA adıyla anılan Garanti Bankası, hizmet faktörünü en iyi şekilde müşterine yansıtarak devam ettiriyor. Öte yandan dijital kapsamda da üstün teknoloji devrimini yaşatan Garanti BBVA, müşterilerinin istek/taleplerine yönelik hızlı çözümlemeler sunuyor. Özellikle de internet ve mobil bankacılık alanında yeni özellikleri sunan banka, müşterilerinden tam not alıyor. Kredi kartı, kredi ve diğer birçok başvuru işlemlerinin yanı sıra havale, EFT ve diğer bankacılık işlemlerinin tamamı artık internet ve mobil bankacılık uygulamaları sayesinde rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Tüm bu olanaklarını güçlendiren banka aynı zamanda güvenlik konusunda da temkinli olmakta. Müşterilerinin sim kart değiştirmesi üzerine işlemlerin kullanılamaz hale gelebilmesini önde tutabiliyor. Bu neden diğer tüm bankalarda da olduğu üzere tamamen güvenlik kapsamında olduğundan oluşmaktadır. Bu durum içerisinde olan kişiler için ise Garanti bankası sim kart bloke kaldırma işlemleri ile ilgili bilgiler aktardık.

Garanti Bankası Şubelerinden Sim Kart Bloke Kaldırma

Sim kartınız belirli bir sorundan ötürü veya operatör değişikliğinden kaynaklı değişti ise tüm bankalarda da olacağı üzere Garanti Bankası kapsamında da bloke edilmektedir. Bunu aşmak için yapılacak olan ilk işlem, size en yakın Garanti BBVA Bankasına giderek bloke işleminin kaldırılmasını talep etmenizdir. Şubelerden sim kart bloke kaldırma işlemi için banka personeli ile diyalog kurmanız ve yanınızda sadece kimliğinizin olması yeterli olacaktır. Talebiniz doğrultusunda sim kart blokeniz kaldırılarak tekrar eskisi gibi internet ve mobil bankacılık işlemlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.

Garanti Bankası ATM’lerinden Sim Kart Bloke Kaldırma

Sim kart blokesi kaldırma işlemlerinizi şubeler dışında da gerçekleştirebilirsiniz. Eğer banka şubeleri size uzak veya sıra beklememek adına bir işlem yapmak istiyorsanız size en yakın Garanti BBVA ATM’lerinden birine giderek bloke işlemini hemen kaldırabilirsiniz. Bunun için size gerekli olan tek şey kredi veya banka hesap kartınızın yanınızda olması. Herhangi birisi ile işlem yapmanız halinde bile Garanti Bankasına ait tüm işlemleriniz için tamamen sim kart bloke işlemi devre dışı kalacaktır. ATM dışında online işlemler/internet bankacılığı aracılığıyla da sim kart bloke kaldırma işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Garanti BBVA Müşteri Hizmetleri ile Sim Kart Bloke Kaldırma

Şube, ATM ve internet bankacılığı dışında dilerseniz müşteri hizmetlerini de arayarak sim kart bloke kaldırma talebinde bulunabilirsiniz. Garanti BBVA müşteri hizmetlerine bağlanarak ilgili sorunla alakalı durumu anlatarak işleminizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Tuşlama yönlendirme safhasında ilgili sim kart bloke kaldırma menü tuşuna basarak işlemi sürdürebilirsiniz. Akabinde sizi karşılayacak olan müşteri temsilcisi tüm sorunlarınızı dinleyerek sim kart bloke kaldırma talebinizi alarak işleme koyacaktır. 444 0 333 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayıp sim kart bloke kaldırma talebinizi hızlıca iletebilir, çok kısa süre zarfında onay vermeniz halinde tekrar aktif olarak hesabınızı kullanabilirsiniz.