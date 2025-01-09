Türk Kızılay İnegöl Şubesi çatısı altında Kızılay Engelsiz Kulübü resmi olarak kuruldu. Kulübün başkanlığına Ecem Açıkgöz atanırken, toplantı Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Alay Ergin ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Alay Ergin: “Daha Engelsiz Bir Dünya İçin Çalışıyoruz”

Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Alay Ergin, Kızılay Engelsiz Kulübü’nün kuruluşunun önemine vurgu yaparak şu ifadelerde bulundu:

“Türk Kızılay olarak, toplumun her kesimine ulaşmayı ve her bireyin ihtiyaçlarını gözetmeyi misyon edindik. Engelsiz Kulübümüz, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımızın bir parçası olacak. Kulübümüzün İnegöl’deki bu başlangıcının, tüm Türkiye’ye örnek olacağına inanıyorum. Bu yolda, yeni başkanımız Ecem Açıkgöz ve yönetim ekibimize güvenimiz tam.”

Ecem Açıkgöz: “Sorumluluğumuzun Farkındayız”

Kızılay Engelsiz Kulübü Başkanı Ecem Açıkgöz de konuşmasında, üstlendikleri görevin önemine değinerek şunları söyledi:

“Kızılay Engelsiz Kulübü’nün bir parçası ve ilk başkanı olmak büyük bir onur. Toplumumuzdaki engelleri kaldırmak ve engelli bireylerin her alanda daha fazla varlık göstermesini sağlamak için kararlıyız. Bugün attığımız bu adım, umuyorum ki daha güçlü yarınların başlangıcı olacak. Desteklerinden ötürü Şube Başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum.”

Türk Kızılay İnegöl Şubesi çatısı altında faaliyetlerine başlayan Engelsiz Kulübü gelecekte farkındalık kampanyaları düzenlemek, eğitimler sunmak ve erişilebilirlik projeleri geliştirmek gibi birçok alanda faaliyet göstermeyi hedefliyor.