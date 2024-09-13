Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, şehrin tescilli lezzetlerini dünyaya tanıtma hedefiyle coşkulu bir etkinliğe imza attı. Festivalde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 150 şefin katılımıyla yapılan ‘Bursa Süt Helvası’ rekor denemesi büyük ilgi gördü. Dev bir kazanda hazırlanan yaklaşık 5 ton süt helvası, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından vatandaşlara ikram edildi.

‘Damağımdaki Bursa’ temasıyla gerçekleştirilen festival, Bursa'nın zengin mutfak kültürünü ve coğrafi işaretli tatlılarını tanıtmak amacıyla birçok renkli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bursa Aşçılar Derneği'nin katkılarıyla Merinos Parkı'nda yapılan rekor denemesi, 5 tonluk dev kazanın başında gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen 150 şef, bu dev kazanda süt helvasını tek seferde hazırlamak için yoğun bir şekilde çalıştı. Festivalin açılışında Başkan Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte kazanın altındaki ateşi yaktı ve dev tahta kepçelerle helvayı karıştırdı. Başkan Bozbey ve eşi, ilk tadımı yaptıktan sonra, alanı dolduran katılımcılara helvayı ikram etti. Başkan Bozbey, “Bu yıl şeflerimiz 5 ton süt helvası yaptı. Gelecek yıllarda daha büyük rekorlara imza atacaklardır. Süt helvası, Bursa’nın coğrafi işaretli tatlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer almalıdır. Dev kazanda yapılan süt helvasını Merinos Parkı ve Kent Meydanı’nda 20 bin kişiye ikram edeceğiz” şeklinde konuştu.

Festival kapsamında, Başkan Mustafa Bozbey ve diğer protokol üyeleri de mutfakta yeteneklerini sergiledi. Bursa Aşçılar Derneği'nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte, Başkan Bozbey, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Bursa’nın coğrafi işaretli lezzetlerini hazırlamak için mutfak tezgahının başına geçti. Eşi Seden Bozbey ile birlikte mutfakta hünerlerini gösteren Başkan Bozbey, izleyicilerden büyük alkış aldı. Hazırlanan lezzetler daha sonra misafirlere ikram edildi.