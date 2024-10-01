Gazeteci Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Temmuz ayında İstanbul'daki bir restoranda denge kaybı yaşayarak düşen Cıvaoğlu, başını çarpmış ve bu kazanın ardından beyin ödemi ve hafif bir kanama geçirmişti. Olayın ardından acilen hastaneye kaldırılarak yoğun bakım altına alınmıştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey sosyal medya hesabından(X) baş sağlığı diledi. Bozbey" "Türk basınının usta kalemi Güneri Cıvaoğlu’nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı Cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ