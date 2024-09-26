Denizli'nin kültürel ve tarihi mirasıyla ilgili haberleri ve yazılarıyla bilinen gazeteci Yaşar Tok, İzmir'de gerçekleştirdiği kalp ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti. Bir süre kalp ve damar rahatsızlıkları nedeniyle tedavi altında olan Tok, kalp ameliyatı için İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yatırılmıştı. Başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Yaşar Tok, bu sabah aniden fenalaştı ve doktorların müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Yaşar Tok'un cenazesi, yarın öğle namazından sonra İzmir Doğançay Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: MEDYA RADAR