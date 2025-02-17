GAZİANTEP (İGFA) - Dört çeşit yemeği sadece 40 liraya sunan proje, öğle ve akşam yemeklerinin yanı sıra vatandaşlara 5 liraya çay servisi sağlıyor. Kent merkezinin birçok noktasında hizmet veren bu mekanlara emekli kesimi büyük ilgi gösteriyor. Uygun fiyatlı çay hizmeti, emeklilere hem bütçe dostu bir dinlenme fırsatı hem de bir araya gelerek sosyalleşebilecekleri bir ortam sunuyor.

“Haydi Sofraya” şubeleri, öğle yemeği için 12.00-13.30, akşam yemeği için ise 17.30-19.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Yemek servisinin dışında da açık kalan bu mekanlar, Gaziantep genelinde birer emekliler lokali haline gelmiş durumda. Proje, uygun fiyat politikasıyla vatandaşlardan tam not alırken, sosyal yaşama da katkı sağlamayı sürdürüyor.

MEKLİLER, PROJEDEN HEM UCUZ OLMASI HEM DE TEMİZ OLMASI DOLAYISIYLA MEMNUN!

Düztepe’de ikamet eden emekli Yılmaz Yılgın, Haydi Sofraya projesine yönelik memnuniyetini belirterek, “Bu mekan, hem uygun hem de hizmet veren çalışanların yaklaşımı çok güzel; nazik ve hoşgörülüler. Mekanda fiyatlar makul. Bunun yanı sıra hijyenik ve temiz bir ortamı var. Bize gereken de bu zaten” dedi.

Düztepe’de ikamet eden emekli Mustafa Alptekin, Haydi Sofraya projesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak, “Mekanı tercih etmemdeki sebeplerden biri temiz oluşu. Sıcak ve sakin bir ortamı var. Burada oturup arkadaşlarımızla rahat rahat sohbet edebiliyoruz. Burası, diğer mekanlara göre bizim için çok daha iyi özelliklere sahip” diye konuştu.

Ömer Özçoban ise Haydi Sofraya projesinin çok yerinde bir hizmet olduğunu anlatarak, şube sayılarının artması gerektiğini dile getirdi. Özçoban, “Bu mekanın nezih bir ortamı var. Yemeğimizi de çayımızı da uygun ve kaliteli olarak tüketiyoruz. Ama dediğim gibi şube sayılarının artmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediyenin yeri olması özelliğiyle güven açısından daha hijyenik olduğunu düşünen İbrahim Kökçü de, “Emekliler için çok uygun. Fiyatlar makul. Burada uzun bir süre vakit geçirme imkanına sahibiz. Çay 5 lira. Başka mekanlarda bu kadar uyguna çay içemiyoruz. Artık 40 liraya 4 çeşit yemek yiyebiliyoruz. Bugün bir tost yemeye kalkışsan 100 liraya denk geliyor” şeklinde konuştu.

Kısa sürede Gaziantep halkının beğenisini kazanan ve kent genelinde hızla büyüyen “Haydi Sofraya” restoranları, hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda öğrenci, çalışan ve emekliler tarafından yoğun ilgi gören restoranlar, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, Düztepe Çamlık Kitap Kafe, Kahraman Emmioğlu Sanat Merkezi’nin alt katı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Kitap Kafe, Nizip, KÜSGET ve Gazikent olmaz üzere toplamda 7 şubede hizmet sunuyor.