Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilk kez ‘Annelere Teknoloji Eğitimi’ düzenlendi. 2.5 ay süren eğitimde kadınlara temel bilgisayar kullanımı, ofis programları, internet ve etkili sosyal medya, dijital pazarlama ve internet reklamcılığı, siber güvenlik alanında bilgiler verildi. Teknoloji eğitiminde başarılı olan annelere sertifikaları gerçekleştirilen programla takdim edildi. Kadınlar, Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda sertifikalarını aldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu proje ile kadın istihdamını desteklemeyi ve kadınların çalışma hayatına katılarak ekonomik kazanç elde etmesini hedefledi.

"İnternet ve sosyal medya eğitimi verdik"

Kurs ile ilgili bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Gaziosmanpaşa’da ilk defa uygulandı. Yaklaşık 40 tane kursiyerimiz katıldı ama bunu devam ettireceğiz. Burada kadınlarımızın evde ürettikleri ürünleri, dijital anlamda satmalarına yönelik eğitim verdik. İnternet ve sosyal medya eğitimi verdik. İnternette bu ürünleri nasıl sergileyebilirler, nasıl ev ekonomisine katkı sunabilirler, sosyal hayat içinde nasıl daha fazla güçlü kılınabilir diye düşündük. Kadınlarımızı sosyal hayat içinde daha görünür kılmamız gerekiyor. Bu anlamda kadınlarımıza belediyemizin bünyesinde hem kadın aile müdürlüğümüzün hem de inovasyon müdürlüğümüzün katkısıyla eğitmenlerimiz aracılığıyla bu ürünleri sosyal medya hesaplarında nasıl satabilirler, kendilerine göre nasıl internet siteleri kullanabilirler şeklinde bir teknolojik eğitim başlattık" dedi.

"Bu kursun devamını bekliyorum"

Kursa katılan Meryem Keskin ise, "Bilgisayar programları, siber güvenlik, internet satışı birçok konuda bilgi vereceklerini anlattılar. Birkaç derstir katılıyorum. Bu kursun devamını bekliyorum. Çocuklar büyüdü ve fırsatım oldu. Böyle bir eğitime ihtiyacım olduğunu düşündüm" şeklinde konuştu.

"Diplomamızı alıp güzel bir işe başlayacağız"

Kursiyer Ayla Kulaç ise, "Ben yeni evlendim. Eşim bu tarafta olduğu için, çalışma açısından bir katkı olsun istedim. Daha geniş ve farklı işlere atanmak için bu kursa başvurdum. Şu anda başladık inşallah. Çalışma hayatına başlamak için katıldım. İyi gidiyor şu anda, Allah’ın izni ile bitirip diplomamızı alıp bir işe başlayacağız. Bunun için başvurdum. Güzel bir organizasyon arkadaşlarla katıldık" diye konuştu.

"14 seneden beri çalışmadığım için bilgi eksikliği yaşıyordum, tekrar ettim"

Kurstan mezun olan Öznur Falay ise "Öncellikle Hakan Bey’e kadınlara sunmuş olduğu bu güzel eğitim için teşekkür ediyoruz. Ev hanımları, kendilerini her alanda geliştirsinler ve çocuklarımızı okula bırakıp, bu bilgilerden faydalandık. Çok güzel geçti güzel arkadaşlıklar kurduk. Güzel bilgiler tecrübe ettik. Herkese tavsiye ediyorum, memnun kaldık. Ben burada ofis programlarını geliştirdim. 14 seneden beri çalışmadığım için bilgi eksikliği yaşıyordum, tekrar ettim. Öğrendiklerimi tekrardan görerek daha fazla öğrendim. Yeni nesil teknolojiyi daha anlamlı işte gerek chatgpt olsun gerek internet ve sosyal medya olsun birçok şey öğrendim. Kullansam da kullanmasam da en azından bilgim oldu. Bilgi yatırımı yaptım kendime. Bütün ev hanımlarına tavsiye ediyorum" dedi.