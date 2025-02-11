Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan yeni açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan'ın bayram ikramiyeleri ile ilgili, "Çalışma yapacağız. Ancak rakam konusunda konuşmak için henüz erken" dediği kaydedildi.

Emekli ikramiyeleri 2024 yılında yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarılmıştı. İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

SGK Uzmanı Murat Bal açıklamalarda bulunmuştu. Murat Bal, katıldığı programda şu ifadeleri kullanmıştı:

Maaş artışları emeklilerimizin beklentilerinin çok altında kaldı. Bayram ikramiyesi ile bir artı gelir elde etmeyi umuyorlar. 2018 yılında 1000 TL ile başlayan bayram ikramiyesi, 2021'de 1100 TL, 2023'te 2 bin TL ve geçen yıl ise 3 bin TL olarak ödendi. Bu yıl maaşlarda yüzde 15,75 oranında bir artış yapılmıştı, ancak bayram ikramiyelerinin bu oranla artmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu 6 aylık bir artış. Bayram ikramiyelerinin geçen yıl ile bu yıl arasında 12 aylık zam üzerinden en az yüzde 44,78 oranında artması gerekir Yüzde 44,78 oranında bir artışla bayram ikramiyesi 4 bin 343 TL'ye kadar çıkıyor. Eğer artış oranı yüzde 50'ye ulaşırsa, bu rakam 4 bin 500 TL'ye yükselir. Ben bu rakamın daha düşük olacağını düşünmüyorum. Yani 4 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında bir ikramiye olması bekleniyor. Eğer herhangi bir aksilik çıkmazsa, enflasyon oranına bağlı olarak en az 4 bin 343 TL civarında bir artış yapılması bekleniyor.

Emekli ikramiyelerinin 5 bin lira olmasının çok zor olduğunu söyleyen İsa Karakaş, 5 bin liranın üzerine çıkmasının ise mümkün olmadığını söylemişti.

İsa Karakaş "16 bin 600'den fazla emekli ve hak sahibi var. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman ekonomi yönetiminin en fazla 4 bin lira ödeyebilir. Bunun üzerindeki rakamlar hayaldir" demişti.

Bayram ikramiyesinin herkese aynı oranda verilip verilmeyeceği sorusuna da yanıt veren İsa Karakaş "Bayram ikramiyesi 65 yaş üstü yaşlılık aylığı alanlara verilmeyecek. Çünkü onların aldıkları sosyal yardım. Banka sandıkları ve oda sandıklarına tabi olanlarda alamayacaklar." demişti.

Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak. 26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.