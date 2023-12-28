Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okul sporları kapsamında 2023 / 2024 Eğitim - Öğretim yılı Voleybol 1. Küme Yıldız Erkek takımı, tüm maçlarını set vermeden 3-0’lık net skorlarla kazanarak Bursa il birincisi oldu.

Yıldız Erkek Voleybol maçlarında daha önceki eğitim- öğretim yıllarında da birçok kez il birinciliği elde eden Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri istikrarlı ve kararlı yapısını bu yıl da tekrar etmiş oldu.



Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu’nda bir kültür haline gelen Erkek Voleybol takımları, Küçük ve Yıldız kategorilerinde her sene turnuvalara renk katmaktadır.

Beden eğitimi öğretmeni Eyüp Efe liderliğinde hazırlanan Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu’nun Efeleri bu sene oynadığı Doğa Koleji, Kocatepe Orta Okulu, Cerrah Orta Okulu, Atatürk Orta Okulu, H. Hacer Çağlar Orta Okulu, Öğrt. Hasan Güney Orta Okulu ile oynadığı karşılaşmalarda set vermeden Bursa Şampiyonu oldu ve Bursa’yı Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti.

Okul Müdürü Burhanettin Özdemir, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulunda bütün öğrencilerin bir spor dalı ile hayata tutunabileceklerini ve hayata daima 1-0 önde başlayacaklarını belirterek, Türkiye Şampiyonasında takımlara başarılar diledi.