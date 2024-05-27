Coca Cola, Schweppes, Fanta ve Sprite gibi gazlı içeceklere de zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bu fiyat artışlarını duyurdu. Dündar’ın açıklamasına göre, meyve suları ve soğuk çaylar da zamlanan ürünler arasında bulunuyor.

TBYD Başkanı Erol Dündar, kutu ve 1 litrelik pet şişe kolaların fiyatlarında artış olduğunu bildirdi. Bu son zamla birlikte 0,33 litrelik kutu kolanın fiyatı 30 TL’ye, 1 litrelik kolanın fiyatı ise 35 TL’ye çıktı.

Erol Dündar'ın açıkladığı zamlar kapsamında, Coca Cola, Fanta, Sprite ve Schweppes marka gazlı içeceklerin 1 litrelik şişelerine yapılan zam 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. 0,33 litrelik kutu içeceklerin yeni fiyatları ise 5 Haziran’da yürürlüğe girecek. Ayrıca, Cappy marka meyve suları ve Fuse Tea marka soğuk çayların zamlı fiyatları da 5 Haziran’dan itibaren geçerli olacak.