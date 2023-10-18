İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda şehit olan vatandaşlar için İnegöl'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Dün akşam saatlerinde İsrail tarafından Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda yüzlerce Gazzeli hayatını kaybetmişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarına tepki göstermek isteyen yüzlerce İnegöllü dün gece Heykel meydanında toplanarak İsrail’i lanetledi. Yüzlerce İnegöllünün katıldığı toplantıda İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
Düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Gazzeliler için İnegöl halkının katılımıyla İshakpaşa Camii'nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.