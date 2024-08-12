Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze TOKİ Kirazpınar Konutlarında bozulmaların meydana geldiği 650 metre uzunluktaki 5819 ada yolunun üstyapısı yenilendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tüm ilçelerinde yatırım programı çerçevesinde ihtiyaç duyulan noktalarda üstyapı çalışmaları yapılıyor.

Gebze TOKİ Kirazpınar Konutlarında bozulmaların meydana geldiği 650 metre uzunluktaki 5819 ada yolunda binder asfalt serimi sonrasında son kat aşınma asfalt serimi yapıldı.

Konforlu ulaşım ağlarıyla kentin her noktasında üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, iklimsel koşuların asfalt serimi için uygun olduğu yaz aylarında üstyapı çalışmalarına hız verdi.