İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları'nın düzenlediği organizasyonle Gebze’de 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.Yüksel ERCAN / KOCAELİ (İGFA) - İçinde bulunulan Muharrem ayı dolayısıyla yapılan aşure dağıtım organizasyonu İYİ Parti tarafından Gebze’de Eski çarşı ve Yeni çarşının bulunduğu alanda gerçekleştirildi.

Gebze Atatürk Caddesi'ndeki aşure ikramına İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Av. Mehmet Kamil Şirin, İYİ Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Murat Sarı, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Birol Elüstü, İYİ Parti Gebze Belediye Meclis Üyesi Umut Aydoğdu, İYİ Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Berkay Uysal ve çok sayıda partili katıldı.

Bizzat partili yöneticiler tarafından yoğun kalabalığa ikram edilen aşureler kısa sürede tükendi.

Aşure hayrının Muharrem Ayı içerisinde gelenekselleşen bir kültürel adetlerden biri olduğuna dikkati çeken İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Av. Mehmet Kamil Şirin, teşkilat olarak vatandaşlara Muharrem ayı bitmeden aşure ikramında bulunmak istediklerini belirterek, "Tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun” dedi.

Vatandaşlar ise organizasyondan ötürü partililere teşekkür etti.