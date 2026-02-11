Gebze Belediyesi tarafından 'Adım At, Havan Değişsin' mottosuyla düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, Pelitli Stadyumu'nda spor yaptı.

Vatandaşların spor yapabilmesi amacıyla kısa süre önce kullanıma açılan stadyumda gerçekleştirilen programa katılan kadınlar, uzman eğitmenler eşliğinde yürüyüş ve ısınma hareketleri yaptı. Etkinlikte fiziksel aktivitenin yanı sıra sosyalleşme imkanı bulan katılımcılar, açık havada spor yapmanın keyfini çıkardı.

Programa katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, burada yaptığı konuşmada, kadınların sosyal hayatın merkezinde yer aldığını vurguladı. Aile yapısının güçlenmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesinde kadınların büyük pay sahibi olduğunu belirten Büyükgöz, hareketli yaşamın beden ve ruh sağlığı üzerindeki önemine değindi.

Büyükgöz ayrıca, Pelitli Stadyumu'nun sabah saatlerinde vatandaşların yürüyüş ve spor yapabilmesi için kullanıma açık olduğunu kaydetti.