Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada yer almasının gururlandırdığını söledi.ANKARA (İGFA) - 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Ekim 2023'ten bu yana bir yılı aşkın süredir Filistin ve Gazzelilerin, İsrail'in acımasız soykırımıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, bu etkinliği Gazzelileri anma etkinliğine dönüştürdüğü için başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere herkese teşekkür etti. Dünyanın geleceğini ilgilendiren iklim değişikliği, çölleşme, kuraklık gibi tehditlere karşı mücadele etmenin, herkesin üzerine düşen bir sorumluluk olduğunun altını çizen Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2019 yılında başlatılan ağaçlandırma seferberliği, bu amaçla ülkemize kazandırılan önemli bir değerdir. Her yıl 11 Kasım'da milyonlarca fidanın toprakla buluşturulması, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için atılan kıymetli adımlardır." diye konuştu.

Bakan Göktaş, tüm vatandaşların bu seferberliğe gönülden katılımının her daim kendilerine güç verdiğini kaydetti.

"Her bir ağaç, yaşamın derin izlerini taşır, geleceğin tohumlarını barındırır" diyen Bakan Göktaş, Bakan Göktaş, tüm vatandaşların 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutlayarak, herkesi sadece bugün değil her gün "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" olmaya davet etti, Gazze Hatıra Ormanı'nın hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmalar sonrasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Bakan Göktaş ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'ya "Şehrin En Köklüsü" kitabı hediye edildi.