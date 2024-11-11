Bilecik’te bir kaldırımın üzerine ortasına dikilen aydınlatma direğinden dışarı çıkan kablolar tehlike saçıyor.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde kaldırımın ortasına dikilen aydınlatma direğine vatandaşlar tepki gösterdi. Kaldırımdan yürüyen vatandaşların bu direğe tepki gösterirken, bir de direkten dışarı çıkmış durumdaki kablolar tehlike saçıyor. Vatandaşlar yetkililerden yaya kaldırımın ortasına dikilen direk ve dışarı çıkan kabloları için önlem alınması istediler.