SASKİ, Hendek Meslek Yüksekokulu Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Hidrojen Enerji Depolama Teknikerliği Programı öğrencilerini ağırladı. Öğrenciler, ADASU HES ve Karaman GES tesislerinde enerji üretim süreçlerini yerinde inceleyerek sürdürülebilir enerji sistemleri hakkında uygulamalı eğitim aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yenilenebilir enerji alanında hayata geçirdiği projelerle hem çevreye hem de şehir ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. ADASU Hidroelektrik Santrali (HES) ve Karaman Güneş Enerji Santrali (GES) tesislerinde düzenlenen gezide, Hendek Meslek Yüksekokulu Yenilenebilir Enerji Teknolojileri ve Hidrojen Enerji Depolama Teknikerliği Programı öğrencileri konuk oldu. Gençlere enerjinin üretim aşamaları, santrallerin işleyişi ve çevresel etkileri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. SASKİ’nin uzman ekibi, hidroelektrik üretim süreçlerinin şehir ekonomisine ve çevreye etkilerini öğrencilere aktararak, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi vurgulandı. 6 türbinden oluşan santral sayesinde 2025 yılı itibarıyla 32 milyon 852 bin kWh elektrik üretimi gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı. Bu üretim miktarının yaklaşık 12 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacına denk geldiği ve 63 bin 600 ton karbondioksit salınımını önleyerek doğaya 2 milyon 800 bin ağaç dikimi eşdeğerinde katkı sağladığı öğrencilere örneklerle anlatıldı.