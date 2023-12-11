Türkiye Yüzyılı’nda önemli roller üstlenmek isteyen Bayrampaşa’da büyük bir adım atılıyor. Gençleri teknoloji yüzyılına hazırlamayı amaçlayan ilçeye ‘Teknoloji ve Bilişim Lisesi’ geliyor.

Bilişim ve Teknoloji alanında yeni beyinlerin yetişmesi için çalışmalar ülke genelinde son hızıyla sürüyor. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçeye ‘Teknoloji ve Bilişim Lisesi’ müjdesi verdi. İlçeye önemli bir vizyon kazandıracak lise için Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur ile ön protokol yapmak üzere görüşmeler gerçekleştirildi.

Başkan Atila Aydıner, “Geleceğin teknoloji ve bilim insanları ilçemizden yetişecek. Lisemizde robotik kodlama, siber güvenlik yazılım, yapay zeka, insansız araçlar, havacılık, uzay ve dron teknolojileri alanlarında uluslararası standartlarda eğitim verilecek. Modern imkanlarla yetişecek gençlerimiz Türkiye Yüzyılı’nda ülkemize önemli katkılar sağlayacak” dedi.

Bayrampaşa Teknoloji ve Bilişim Lisesi’nden yetişen gençler önümüzdeki yıllarda Bayrampaşa’ya ve Türkiye’ye büyük hizmetler verecek. Geleceğin mesleklerine nitelikli elemanlar olarak katkı sağlayacaklar. Halen Bayrampaşa’da eğitim veren birçok lise İstanbul ve Türkiye genelinde yıllardır başarılı olan öğrenciler yetiştiriyor.