Vestel Ventures ve Tacirler Portföy Yönetimi ortaklığıyla yönetilen Gelecek Etki Fonu, ilk yurtdışı yatırımını İngiltere merkezli OctaiPipe’ye yaptı.

Endüstriyel IoT için uçtan uca Edge AI platformu OctaiPipe, Seri A öncesi yatırım turunda toplamda 3 milyon sterlin yatırım ve 500 bin sterlin hibe aldı. Londra merkezli SuperSeed tarafından organize edilen tura Vestel Ventures ve Tacirler Portföy Yönetimi ortaklığıyla yönetilen Gelecek Etki Fonu, Atlas Ventures, Forward Partners, D2, Martlet Capital ve Deeptech Labs de katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, girişim bu yatırım turuyla birlikte, kendi geliştirdiği ‘Birleşik Öğrenme’ (Federated AI) teknolojisini daha da ileri seviyeye getirmeyi ve OctaiPipe platformunun enerji, kamu hizmetleri, üretim, telekomünikasyon ve bağlı cihazlar dahil olmak üzere IoT bağımlı kritik endüstriler için kullanılabilirliğini ölçeklendirmesine olanak tanıyacak. Dr. Eric Topham (CEO), Ivan Scattergood (CTO) ve George Hancock (CGO) tarafından kurulan Londra merkezli girişim 2022’de pazara sunduğu ürünü ile ‘Kritik Altyapı’da çalışan veri bilimcilerine ve yapay zeka mühendislerine güvenilir, uçtan uca ‘Birleşik Öğrenme Operasyonları’ (FL-Ops) platformu sağlıyor. OctaiPipe platformu, kullanıcıların yapay zekayı uçta hızlı şekilde dağıtmasına ve otomatikleştirmesine, akıllı IoT cihazlarından oluşan ölçeklenebilir ağlar boyunca dağıtılmış makine öğrenimini düzenleyip yönetmesine olanak tanıyor.

Vestel, yeni nesil iş alanlarını önceliklendirmeye devam ediyor

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vestel Ventures Genel Müdürü Öner Tekin, "Girişimcilik ekosistemini desteklemek ve yeni iş alanlarını Vestel’in bünyesine kazandırmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu kapsamda OctaiPipe’a yaptığımız yatırım, ’Gelecek Etki Fonu’nun 5’inci, aynı zamanda da ilk yurtdışı yatırımımız. Gelecek Etki Fonu aracılığıyla, teknolojik yönü güçlü olan ve büyüme potansiyelinin yüksek olduğuna inandığımız girişimlere, sektör ayırt etmeksizin yatırım yapıyoruz. OctaiPipe, yapay zekanın endüstriyel anlamda ölçeklenebilir hale gelmesini sağlayan ’Federated Learning’ teknolojisi geliştiren bir girişim. Bu açıdan OctaiPipe’ın yakın gelecekte Vestel ile ortak çalışmalar gerçekleştirmesini de planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde start-up yatırımlarını, uluslararası iş birliklerini ve büyüme alanlarımıza yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Verilen bilgiye göre Kritik Altyapı, veri güvenliğinin genellikle en üst düzeyde olduğu, veri açısından zengin, son derece zorlu ortamları nitelendirirken, yapay zekanın IoT cihazları tarafından toplanan verilere uygulanması, Kritik Altyapı’da üretkenliği artırma, sürdürülebilirliği iyileştirme, varlık durumunu ve performansını izleme konusunda önemli potansiyele sahip. Ancak, bulutta veri işlemeyle ilgili güvenlik endişeleri ve artan ‘Bulut Yapay Zekâ’ maliyetleri nedeniyle bağlı cihazların ve yapay zekanın ‘Kritik Altyapı’da kullanımı şimdiye kadar sınırlıydı. OctaiPipe’ın geliştirdiği ‘Birleşik Öğrenme Platformu’ ile IoT cihazlarındaki veriler, yapay zekâ modelini uçta yerel olarak eğitmek, performansı ve sistem dayanıklılığını en üst düzeye çıkarmak, veri güvenliğini artırmak ve bulut veri maliyetlerini radikal şekilde azaltmak için kullanılarak bu alanda ölçeklenebilir çözümler sunuyor.