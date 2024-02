Adaylık başvurusu ve belediye meclis üyesi aday listesini geri çeken Yavuz, Yeniden Refah Partisi başkan adayı Mehmet Kaygusuz ve ilçe yönetimiyle bir araya geldi.

YAVUZ’A TEŞEKKÜR ETTİ

Gelecek Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Sedat Yavuz’un katılımıyla Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığında bir basın toplantısı düzenleyen Yeniden Refah Partisi İnegöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Kaygusuz, “Bugün, İnegöl'ümüz için önemli bir gün olarak kayıtlara geçecek bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak üzere buradayız. Gelecek Partisi İnegöl Belediye Başkan adayı sayın Sedat Yavuz Bey’in seçim çalışmalarından geri çekilerek bizim projelerimizi ve vizyonumuzu destekleme kararı almış olması, bizim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Aldığı bu karardan dolayı, İnegöl'ümüz için gösterdiği büyük fedakarlığı saygıyla karşılıyorum. İnegöl'ümüzün geleceği için attığımız adımlar, şüphesiz ki tüm siyasi görüş ve düşünceleri bir kenara bırakarak, şehrimizin ve halkımızın çıkarlarını ön planda tutmayı gerektiriyor. Kendisinin bu onurlu kararını, İnegöl'ümüzde gerçekleşecek olan değişime katkı sağlayacak bir adım olarak görüyorum ve kendisine şehrim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu destek, şehrimizin daha güzel, daha yaşanabilir ve daha gelişmiş bir geleceğe ulaşması yolunda atacağımız adımları daha da güçlendirecektir. Sedat Yavuz Bey'in bu kararı, İnegöl'ümüzün menfaatleri doğrultusunda siyasi rekabetin ötesinde, büyük bir dayanışma ve iş birliğinin mümkün olduğunun en somut göstergesidir. Bu kararın, İnegöl'ümüze hayırlı olmasını diliyor, basın mensuplarımıza ve İnegöl halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

İNEGÖL SEVDALILARI OLARAK BÖYLE BİR KARAR VERDİK

Gelecek Partisi İnegöl Belediye Başkan adaylığı başvurusundan vaz geçen Sedat Yavuz ise, “Seçim çalışmaları saatine başladık. Şu an canlı şekilde herkes gerek kurumsal gerekse kişisel hedefleri doğrultusunda çalışıyor. Fakat biz Gelecek Partisi kadroları olarak partimizin kuruluş amacının da kesinlikle makam ve mevki olmadığının bilinciyle son tahlilde verdiğimiz listelerimizi ve başkanlık adaylığımızı İnegöl'ün faydasına, İnegöl'ün mevcut belediye Başkanlığından kurtarılıp daha iyi çalışacak bir ekibe devredilmesi umuduyla böyle bir karar aldık. Bu noktada ben diğer partileri buraya katılmaya davet ediyorum. Kurumsal olarak katılamazlar olsa dahi tabanlarını ve gönüldaşlarını bu telkinlerde bulunarak bu yaptığımız harekete katmalarını rica ediyorum. Çünkü İnegöl'ümüzün kaybedecek bir 5 yılı daha yoktur. Bu kararı alırken şu anda listem önümde, bunların isimlerini okumak istiyorum. Tarihe not düşülmesi noktasında. Çünkü şöyle yanlış anlaşılmalar olabilir. Listelerini hazırlayamadılar, listelerini tamamlayamadılar. Ondan dolayı böyle bir hareket yaptılar diye anlaşılabilir. Çünkü iyi olan insanlar kadar kötü niyetli insanlar da var maalesef. Onları da kazanmaya uğraşıyoruz. Tabii ki bu kararı almamızda öncelikle Ensar Nalcı kardeşime, Gürkan Ordu kardeşime, Sezai Uludağ abime, Yalçın Sezen kardeşime, Rıdvan Şentürk kardeşime, Aydın Akın, Hasan Yahşi, Mehmet Dinç, İbrahim Yarış, Fatih Otman, Ferhat Kartal, Süleyman Mestan, Cemil İlhan, Selami Tanrıkulu, Murat Güven, Emre yıldız, Türkmen Gülin Kaya, İsmail Tanrıkulu, Osman Yavuz ve Özgür Can'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu kararı sadece ben yalnız kendim almadım. Öncelikle bu kararı alacağımızı ilk önce kendi meclis üyelerimizle konuşarak böyle bir kararın İnegöl'ün hayrına olacağının kararını verdikten sonra gerek il başkanlığı nezdinde gerek genel başkanlarımız nezdinde biz bu hareketin başlaması onayını aldık ve şu anda hep birlikte İnegöl’ümüzü daha iyi bir şekilde yönetmek için biz bu göreve talibiz. Şöyle de söyleyeyim. Ben şu an Yeniden Refah Partisi'ne herhangi bir sandalye herhangi bir meclis üyeliği tarafıma teklif edilmesine rağmen, ben makam mevki heveslisi biri olmadığımı İnegöl sevdalısı biri olduğumu kendilerine nazik bir şekilde belirterek, teklif ettikleri gerek başkan yardımcılığı gerek meclis üyeliğini kabul etmedim. Meclis üyelerinden hiçbiri de böyle bir şey talep etmedi. Biz tamamen İnegöl'ün gelecek 5 yılını heba olmaması adına İnegöl sevdalıları olarak böyle bir karar verdik, inşallah başarılı oluruz. Kazanıldığında da herhangi bir sandalyeye talip olmadığımız gibi sahip olmayacağımız için de biz meclis üyelerim ve ben başkanlar olarak dışarıdan gölge başkanlık gölge meclis üyeleri olarak kontrolü yapacağız. Yanlışlarla düzeltme yapacağız. Doğruları da desteklerimizi yapabileceğimizin üstüne çıkarak yapıp İnegöl'ümüzü Allah'ın izniyle şu anda hizmet noktasında bir dilim ekmeğe muhtaç olan tabiri caizse İnegöl'ü daha müreffeh, daha yaşanabilir Milletimize, vatanımıza daha hayırlı bir şehir olması için elimizden geleni yapacağız” dedi.