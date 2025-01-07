Gelir İdaresi Başkanlığı, sistemlerinde bulunan ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgilerin, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerle paylaşılması durumunda, her sorgu veya dönen kayıt için 0,35 TL'den düşük olmamak kaydıyla katılma payı alınacağını duyurdu.

Ekonomim.com’un elde ettiği bilgilere göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 413. maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanarak, 31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde bulunan ve Kanun’un 5. maddesi uyarınca üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgiler, bu kapsamda genel yönetim dışındaki kamu kurumları ve tüzel kişilerle paylaşıldığında, karşılığında katılma payı alınmasına karar verildi.

Hangi sorgular için ücret alınacak?

Yapılacak sorgularda, vergi kimlik numarası doğrulama, vergi kimlik numarası sorgulama, T.C. kimlik numarası doğrulama, T.C. kimlik numarası sorgulama ve vergi levhası doğrulama hizmetlerinden ücret alınacak.

İşte, şirketlerden, noterlerden, odalardan alınacak hizmet bedelleri:

Kimler ödeme yapacak?

Ekonomim.com’un edindiği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, sistemlerden bilgi alan şu kurum ve kuruluşlardan katılma payı alacak:

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle (Bankalar ve Ticaret Şirketleri gibi),

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşlarından, (Mali Müşavirler Odaları, TÜRMOB, Barolar, Barolar Birliği, Ticaret ve Sanayi Odaları, Noterler, Esnaf odaları, Mimar ve Mühendisler Odaları, Tabipler Birliği gibi)

Katılma payı tutarı, sorgulanan ya da dönen verinin sayısı, boyutu ve kapsamı, verinin toplu paylaşılması durumunda ise paylaşılan verinin sayısı, boyutu, kapsamı ve mükellef sayısı gibi etmenlere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Vergi kimlik numarası veya T.C. kimlik numarası ile yapılan her sorgu için katılım payı alınacak.

Katılım payı ödemesi nasıl yapılacak?

Kurum ve kuruluşlardan alınan katılım paylarında tahsilat şu şekilde olacak:

- Katılma payları, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan veriler üzerinden hesaplanır ve üç aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadar veri paylaşılanlara bildirilecek.

- Süresinde ödeme yapmayanlara ödeme yapılıncaya kadar bilgi paylaşımı yapılmayacak.

- Süresinde ödenmeyen katılma payları gecikme zammı ile Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre vergi dairelerince takip ve tahsil edilecek.