Bursa’nın Gemlik ilçesi, zeytin üretimi ile ön plana çıkıyor. Gemlik zeytini, hem lezzeti hem de sağlığa faydalı olmasıyla dünya çapında tanınıyor.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Gemlik zeytininin, özellikle düşük yağ asidi oranı ve zengin besin değerleri ile dikkat çektiğini belirten gıda uzmanları, bu özel zeytin türünün sofralık zeytin olarak tercih edilirken, aynı zamanda zeytinyağı üretiminde de kullanıldığını belirtiyor. Yüzyıllardır bu topraklarda yetişen Gemlik zeytininin, özellikle Akdeniz diyetinin vazgeçilmez bir parçası olarak bilindiği ifade ediliyor.

Yerel üreticiler, bu yılki hasadın bereketli geçtiğini dile getiriyor. "Gemlik zeytini, iklim koşulları ve toprak yapısıyla bölgeye özgü bir lezzet." diyen üreticiler, kaliteli zeytinlerin yetiştirilmesi için geleneksel yöntemlerle çalıştıklarını ifade ediyor. Aynı zamanda, bölgedeki zeytin ağaçlarının yaşlarının ve bakımlarına dikkat edilmesinin, lezzet ve kalitede önemli bir rol oynadığını vurgulanıyor.