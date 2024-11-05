Bursa'nın Gemlik ilçesinde mahallelerde bulunan açık alanlar, boş arsalar, yol kenarlarında zamanla uzayan otlar ve çevre sağlığını tehdit eden zararlı bitkileri süpürge araçları, kepçe ve kamyonetlerle toplanarak temizleniyor.

Program dâhilinde her gün farklı bölgede çalışan Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 50’ye yakın alanda gelişi güzel, kontrolsüz olarak atılmış inşaat ve hafriyat atıklarını da ortadan kaldırarak kötü görüntü ve kokunun da önüne geçiyor.

Çevre temizliğinin toplum sağlığı açısından son derece önemli olduğunu vurgu yapan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, boş arazilere bırakılan ve çevre kirliliğine neden olan moloz, evsel atık ve hafriyatların temizlik işlemlerine titizlikle devam edeceklerini ifade etti. Başkan Deviren, kentin tüm Gemliklilerin evi olduğunu dile getirerek vatandaşları çevre konusunda duyarlı olmaya, boş alanları kirletmemeye, temizlik çalışanlara destek olmaya davet etti. Başkan Deviren ayrıca, eski kanepe, koltuk ve diğer ev eşyalarının Gemlik Belediyesi'nce imha edildiğini, vatandaşların böyle atıkları konteyner kenarlarına bırakmadan belediyeye haber verilmesi durumunda atıkların alınacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: bülten