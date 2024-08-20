MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Eğitici Eğitimi Kursu başladı.KIRŞEHİR (İGFA) - Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitimdeki gelecek vizyonunu ortaya koymak amacıyla hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin öne çıkan stratejilerinden biri, millî ve manevi değerleri güçlendirmek ve fütüvvet ehli mezunların iş hayatında aktif rol almalarını sağlamak amacıyla ülke genelinde Ahilik kültürünü temel alan bir anlayışın başlatılması olup bu çerçevede öğrencilerin karakter gelişimine katkıda bulunmak ve ülkenin geleceğine sağlam bir temel oluşturmak hedefleniyor.

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Genç Girişimci Ahiler" Projesi çerçevesinde, öğretmen ve öğrencilere ahilik kültürü ve girişimcilik konularında tarihsel ve kültürel bağlamda Ahilik geleneğinin önemini kavratmayı ve modern girişimcilik yetkinlikleri kazandırmayı, Ahiliğin toplum tarafından kabul edilmiş bir kalite güvence sistemi olduğu hususuna dikkat çekmeyi amaçlayan "Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Eğitici Eğitimi Kursu", öğretmenlerin erişimine açıldı.

Bu eğitim programı, öğretmenlere Ahilik kültürünü ve girişimcilik becerilerini derinlemesine anlama fırsatı sunarak, edindikleri bilgileri öğretim süreçlerinde etkin kullanabilmeleri için gerekli yeterlilikleri kazandırmayı hedefliyor.

"Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Eğitimi Eğitici Kursu", 81 ilden yöneticilerin ve öğretmenlerin katılımlarıyla 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim alan yönetici/öğretmenler Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan atölye ve laboratuvar dersi öğretmenlerine mesleki çalışma programı içinde "Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Eğitimi Seminerleri" düzenleyerek Ahilik kültürü ve girişimcilik konusunda farkındalığı artıracaklar.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi akademisyenleri tarafından çevrim içi olarak yürütülecek eğitimde, Ahilik kültürünün tanıtılması, fütüvvet ve Ahilik kavramlarının özellikleri, tarihsel gelişimi, Anadolu'daki konumu, modern girişimcilik ilkeleri ve uygulamaları ile Ahilik ve girişimcilik bağlamında iş hayatındaki etik değerlerin önemi ve etkileri gibi konular ele alınacak ve bu bilgilerin hayatın bütün alanında etkili bir şekilde kullanılmasına yönelik pratik uygulamalar paylaşılacak.