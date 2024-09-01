Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de erkeklerin paralarını ilk kez işe koyma oranı, aynı yaş grubundaki kadınlara kıyasla daha fazla. Genç kadınlar, erkeklere göre daha çok riskten kaçınıyor ve yatırım konusunda daha az kendine güveniyor.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü iş insanı Abide Gülel, genç kadınların riskten kaçınma ve güven eksikliği nedeniyle nakite sarıldığını, bu tercihin cinsiyetler arası yatırım uçurumunu giderek büyüttüğünü söyledi.

Abide Gülel, genç girişimci kadınları riskten kaçmadan yatırım yapmaya davet etti.

YATIRIM KONUSUNDA DAHA AZ KENDİNE GÜVENİYORLAR

Abide Gülel, sermayesi olan genç kadınların yatırım ilişkisi hakkında şu bilgileri verdi:

“Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de erkeklerin paralarını ilk kez işe koyma oranı, aynı yaş grubundaki kadınlara kıyasla daha fazla. Genç kadınlar, erkeklere göre daha çok riskten kaçınıyor ve yatırım konusunda daha az kendine güveniyor. Kadınların elinde erkeklere göre daha az sermaye olması, riskler, düşük ortalama ücretler, kadınları varlıklarının daha çoğunu yatırım yerine nakitte tutmaya yönlendiriyor. Kadınların babalarından ziyade annelerinden finansal tavsiye alma olasılıkları daha yüksektir. Bu da kadınları yatırım yerine parasını biriktirmeye yöneltiyor. Genç kadınlar, riskten kaçınma ve güven eksikliği nedeniyle nakite sarılıyor. Bu tercih cinsiyetler arası yatırım uçurumunu giderek büyütüyor. Oysa genç girişimci kadınlarımız riskten kaçmamalı. Para güçtür. Cinsiyetler arası finansman açığının kapanmasının yolu yatırım yapmaktan geçiyor"