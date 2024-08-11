Beyoğlu’nda düzenlenen Kyokushin Karate Şampiyonası, İstanbul genelinden 17 spor kulübü ile 400 den fazla genç karateciyi bir araya getirdi. İki gün süren şampiyonada dereceye giren sporcular ve kulüpler ödüllendirildi.

Genç karateciler Beyoğlu’nda hafta sonu düzenlenen Beyoğlu Kyokushin Karate Şampiyonası’nda buluştu. Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Türkiye Karate Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen turnuva iki gün sürdü. Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen şampiyonaya Beyoğlu’ndan 5 spor kulübü, İstanbul genelinden de 12 spor kulübü olmak üzere toplamda 17 spor kulübü katıldı ve 400’den fazla sporcu yarıştı.

Başkan Güney: "Şanlı İstiklal Marşımızı olimpiyatlarda çaldırmak istiyoruz"

Şampiyonaya katılarak genç sporculara destek veren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Bugün burada böyle sert mücadele eden ama dostluktan da vazgeçmeyen, birbiriyle spor kuralları çerçevesinde kavga eden ama günün sonunda el ele tutuşan pırıl pırıl çocuklarımızı görmek, benim 2028 olimpiyatlarına olan umudumu artırdı. İnşallah az önce çalan şanlı İstiklal Marşımızı olimpiyatlarda çaldırmak istiyoruz. Bu şanlı bayrağımızı biz olimpiyatlarda göklere çektirmek istiyoruz. Bunun için de yerel yönetim olarak üzerimize ne düşüyorsa dün de yaptık, bugün de yapacağız, yarın da yapacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Dereceye giren genç sporcular ve kulüpler ödüllendirildi

Alt minikler, minikler, yıldızlar erkek ve kız olmak üzere 6 kategoride düzenlenen şampiyonada 300’den fazla müsabaka oynandı. Şampiyonada dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirilirken, kulüpler ise kupa ile ödüllendirildi. Müsabakalar, Türkiye Karate Federasyonu’na bağlı profesyonel hakemler tarafından yönetildi.