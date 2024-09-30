Kocaeli’de basketbol tutkunu gençler tarafından büyük ilgi gören Kardeş Pası Sokak Basketbolu Şampiyonası’nda kazanan yine kardeşlik oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; gençleri spora teşvik ederek barış, kardeşlik, dostluk, centilmenlik, takım ve mücadele ruhu gibi unsurları kazandırmak amacıyla 28-29 Eylül tarihlerinde Darıca Millet Bahçesi’nde Kardeş Pası 3x3 Sokak Basketbolu Şampiyonası düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi iş birliğinde bu yıl 6’ıncısı gerçekleştirilen turnuvaya basketbol tutkunu gençler yoğun ilgi gösterdi. Heyecanlı ve bir o kadar da çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyonada Madenler Teksas birinci, Yıkıklar ikinci, West Side üçüncü oldu.

14 yaş ve üstü gençlerin katıldığı Kardeş Pası Sokak Basketbolu Şampiyonası’nda 12 takım kıyasıya mücadele etti. Her takım 3 asil 2 yedek olmak üzere 5 oyuncu ile sahaya çıkarken gençler potada adeta şov yaptı. 2 gün süren ve eleme usulüyle yapılan turnuva, gençlerin basketbol tutkusunu yansıttığı ve yeteneklerini sergilediği bir sahneye dönüştü. Şölen havasında geçen turnuvada final maçının ardından ödül törenine geçildi. Şampiyon takım 20 bin TL, ikinci takım 18 bin TL, üçüncü takım ise 16 bin TL tutarında spor hediye çeki kazandı. Takımlara kupa ve ödülleri Büyükşehir Belediyesi ile Darıca Belediyesi yetkilileri tarafından takdim edildi.