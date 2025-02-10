Üniversite giriş sınavına yönelik etüt ve deneme sınavlarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerin de yer aldığı kış kampında, Başkan Büyükgöz gençleri ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Güzide Gençlik Merkezi öğrencilerine eğitim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Büyükgöz, "Güzide Gençlik Merkezimizin Diriliş-3 Hüma Hatun Gençlik Kampı’nı ziyaret ederek kıymetli öğrencilerimizle kamp sürecini değerlendirdik. Kış kampının başarılı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyor, gençlerimize zihin açıklığı diliyorum" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün gençlere armağanı olan Güzide Gençlik Merkezi’nde, derslerin yanı sıra; sesli kitap atölyesi, çok amaçlı eğitim salonları, psikolog, aile danışmanı, istihdam ofisi, diyetisyen hizmetleri, 3D yazıcı, robotik kodlama atölyesi, uçuş simülatörü, PlayStation 5, sanal gerçeklik oyun alanları, oyun merkezi (game center), müzik stüdyosu, yazılım atölyesi, araba simülatörü, geleneksel masa oyunları, bilardo, langırt ve masa tenisi gibi birçok farklı eğitim ve etkinlik imkanı sunuluyor.