Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölye kapsamında düzenlenen ‘Yerinde Tarih Atölyesi’ şehrin tarihi mirasını gençlere yakından tanıtıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Atölye eğitimleri, birbirinden eşsiz programlarla devam ediyor. Şehrin tarihi birikimine yolculuk yapıldığı ‘Yerinde Tarih Atölyesi’nin ilk buluşması gerçekleştirildi. Gençlerin tarihi mirası yakından tanımalarını amaçlayan, yerinde görmelerini sağlayan atölye kapsamında ilk ziyaret Orhan Gazi Camii’ne oldu. Ardından Justinianos Köprüsü ve Büyükesence Orhan Camii ziyaret edilerek, gençlere tarihi ve kültürel mekanlar hakkında detaylı bilgi verildi.

15-21 yaş aralığındaki gençlere yönelik düzenlenen atölyenin koordinatörlüğünü ise akademisyen Prof. Dr. Haşim Şahin üstleniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, gençlere yönelik programların devam edeceği belirtilerek, “Her hafta farklı bir etkinlik ve gezinin düzenlendiği Genç Atölye programlarının bu haftaki rotası, tarihi Orhan Cami, Justinianos Köprüsü ve Büyükesence Orhan Cami oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin yaz aylarını daha verimli geçirebilmesi için sosyal alanda düzenlediğimiz bu tür etkinliklere devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.