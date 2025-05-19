Yıldırım Belediyesi’nin, Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği Bursa Gençlik ve Teknoloji Festivali, yarışma ve konserlerle devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Teknoloji ve Gençlik Festivali, yarışmalar ve konserlerle devam ediyor. Festival kapsamında düzenlenen Genç AR-GE Podcast ve Yapay Zekâ Şarkı yarışmalarının finalleri Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlendi.

50 öğrencinin 24 projesinin yarıştığı Genç AR-GE Podcast Yarışması’nda; Orhangazi Fen Lisesi’nden Azra Beyazıt ve Zeynep Elmas Esmer birinci, Okyanus Koleji’nden katılan Rüya Alsurmi de ikinci oldu. Mümin Canbaz Fen Lisesi’nden Elif Kulaber ve Osman Şevki Uludağ Anadolu Lisesi’nden Ada Işık Saraç ise üçüncülüğü paylaştı. Yapay Zekâ Şarkı Yarışması’nda ise Hasan Coşkun Anadolu Lisesi’nden Ceren Merve Bölük ve Minel Hocaoğlu’nun projeleri birinci, Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Selim Kaan Toplutaş ikinci, Mukaddes Yazıcılar Ortaokulu’ndan Cemal Arslan Apari de üçüncü oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kâhya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Gençlerin, Bursa Teknoloji ve Gençlik Festivali’ne gösterdikleri yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu tür etkinlikler bir taraftan gençlerimize ilham ve motivasyon kaynağı olurken, diğer taraftan da kendilerine fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini gösterdikleri bir platform sağlıyor. İşte gençlerimizin bu vizyonları, ferasetleri, azimleri Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek. Gençlerimize bu konuda güvenimiz tam. Tüm Bursalı gençlere sesleniyorum; siz hayal edin, projeler geliştirin, üretin. Biz her zaman sizin yanınızda olacağız. Sizlere her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bursa Teknoloji ve Gençlik Festivali etkinlikleri akşam ise Retrobüs konseriyle, devam etti. Eski Yüksek İhtisas Hastanesi Alanı’nda sahne alan Retrobüs, 80’ler, 90’lar ve 2000’lerin pop, rock ve Türk sanat müziğinden parçalar seslendirdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara coşkuyla eşlik eden binlerce genç, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.