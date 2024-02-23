Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa’da yapımı tamamlanan Vakıf Bera 2. Etap Spor Tesisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Programda konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, “Başta uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklar olmak üzere bağımlılıktan uzak tutulması bizim en büyük hedefimiz. Buradan ailelere sesleniyoruz. Dedelere sesleniyoruz. Anne babalara sesleniyoruz. Çocuklarınızı alıp bu tesislere getirin" ifadelerine yer verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’nde inşa edilen Vakıf Bera 2. Etap Spor Tesisi’nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’nin dört bir yanında spor devrimi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümekten gurur duyduğunu söyleyerek Bursa’ya hizmet edecek spor tesisi için emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursa’dan ailelere seslendi

Tesisin açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Oktay Yılmaz Başkan çalışıyor. Ali Nur Başkan çalışıyor. Bursa güzelleşiyor, spor şehri olmaya devam ediyor. Bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çocuklarımızın bağımlılıktan uzak tutulması. Başta uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklar olmak üzere bağımlılıktan uzak tutulması bizim en büyük hedefimiz. Buradan ailelere sesleniyoruz. Dedelere sesleniyoruz. Anne babalara sesleniyoruz. Çocuklarınızı alıp bu tesislere getirin. Bakın orada çocuklarımız var. Hocalarıyla beraber antrenman için hazırlar. Salonumuz burada, tesislerimiz burada, parklar burada, her şey geleceğimiz olan gençlerimiz için. Bu noktada daha önceki dönemde de görev yapan değerli bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Yatırımlarımızın sonuçlarını aldık”

Türk sporcularla gurur duyduklarını ifade eden Bak, 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirterek, "O yüzden yaptığımız yatırımların sonuçlarını almaya başladık. Okçulukta olimpiyat şampiyonu çıkardık, dünya şampiyonu çıkardık. Jimnastikte madalya almaya başladık. Daha önce seyrettiğimiz branşlarda madalyalar kazanmaya başladık. İşte bunların hepsinde spora yapılan, spor tesislerine yapılan, altyapıya yapılan yatırımlar var. Bursa’da da Ali Nur Başkan ben şahidim, spor tesisleri yapılması için milletvekillerimizle beraber belediye başkanlarımızla beraber bize gelip ’şuraya da tesis yapacağız, buraya da saha yapacağız, salon yapacağız’ diye hep beraber talepte bulunuyorlar. Hem kendi bütçesinden yapıyor, yetmediği yerde biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Spor Toto üzerinden destek veriyoruz. İşte böyle güzel tesisler ortaya çıkıyor. Çocuklarımız için, gençlerimiz için güzel eserler ortaya çıkıyor" dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da açılışı yapılan tesisle Bursa’ya bir spor kompleksinin daha kazandırıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

“Cumhur İttifakı’yla bu ülkeyi, bu şehri kalkındıralım"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "İstanbul’a sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın görebileceği en büyük spor, basketbol tesislerinden bir tanesini kazandırmak için biz kollarımızı sıvadık. Herkesin bildiği Abdi İpekçi Spor Salonu’nu tekrar inşa etmek, federasyonumuza güzel bir tesis etmek için kollarımızı sıvadık. Peki İstanbul’daki CHP’li Büyükşehir Belediyesi ne yaptı biliyor musunuz? Geldi, onun inşaatını mühürlemeye kalktı. Geldi, oradaki altyapı yatırımlarını durdurmaya kalktı. İşte biz böyle bir anlayışla yolumuza devam etmekte zorlanıyoruz. Onun için diyoruz ki gelin Bursa’da da nasıl hizmetlerimizi Bursalılarla ilçe belediyeleriyle, büyükşehirle buluşturuyoruz. Her ilçede bunu yapalım. Cumhur İttifakı’yla bu ülkeyi, bu şehri kalkındıralım" diye konuştu.

Vakıf Mahallesi’nde Bursaspor’un da bir tesisi olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şehrin doğusuna, Yıldırım’a hitap edecek bir spor tesisi olsun istedik. Bugünkü güncel bedelle 160 milyon lira harcadık. Burada sadece futbol sahaları yok. Spor salonları da var, hanımefendiler fitnesste buluşuyor. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız da burada maçlarını yapıyor. Beraberinde öğrencilerimiz üniversite kurslarına da burada hazırlanıyor. Burası aynı zamanda bir gençlik merkezi. Tabii Genlik ve Spor Bakanlığımızdan aldığımız desteklerle bunları hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da ilçeye kazandırılan yeni spor tesisi ile birçok gencin kötü alışkanlıklardan uzak duracağını belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman ve Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, vatandaşlar ve genç sporcular katılım gösterdi.