Bill Kaysing, NASA’nın Apollo Ay keşifleri için roket üreticilerinde teknik yazar olarak çalışan, eski bir ABD donanma subayıydı. İddiası ise, Aya yapılan inişleri taklit etmekle ilgili içeriden (Hükümetten) bilgisi olduğu yönünde bir komplo teorisi. Ancak bu, benzer teorilerin ilki değildi. Hatta konuyla ilgili yazılmış kitaplar bile mevcut; en bilinen eser ise 1976 tarihli We Never Go to the Moon: America’s Thirty Billion Dollar Swindle (Ay’a asla gitmedik, Amerika’nın 30 milyar dolarlık yolsuzluğu).

Komplo teorisinin şablonu Başkan John Kennedy’in vaat ettiği gibi, NASA’nın 1960’ların sonunda aya hiçbir astronotu güvenle indiremediği yönünde. Aya iniş gerçekleştiremeyen astronotların Dünya yörüngesine geri döndüğü ve daha sonra, NASA’nın bir film stüdyosunda aya inişi sahnelediği ve on yıllardır bu aldatmacayı örtbas ettiğini iddia ediyorlar.

Aya Hiç İniş Yapılmadı Mı?

ABD’de kamuoyu üzerinde yapılan bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 5-10’luk bir kısmının bu komplo teorilerine inandığını gösteriyor. Ayrıca İngiltere’de, 2012 yılında yapılan benzer bir anketin sonucu, yüzde 12’lik bir oranla komplo teorisine inanıldığını ortaya koydu, İtalyanlarda bu oran yüzde 20 iken, Rusya’da ise buna inananlar yüzde 50’nin üzerinde. Rusya’da bu oranın yüksek olmasının sebebi olarak, batı karşıtı komplo teorilerinin ülkede çok popüler olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Kaysing’in ortaya attığı bu komplo teorisinin o günlerde bu denli kabul görme sebebi, o sırada ülke hükümetine olan güvensizlikten kaynaklanıyordu. 1971’de vatandaşlar, Johnson yönetiminin Vietnam Savaşı hakkında doğruları gizlediğini gösteren, hükümetten sızdırılmış Pentagon belgelerini okuma fırsatı buldu ve hükümete karşı tavır aldı.

Yapay Gerçeklik

Aya inişle ilgili ortaya atılan komplo teorileri, ister istemez tarihteki birçok önemli olayın göründüğü gibi olmayabileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Birçok olayın (11 Eylül Saldırıları ve birçok toplu katliam gibi) açıklaması olarak benzer teoriler ortaya atıldı ve bu iddiaları destekleyenler hiç de azımsanmayacak kadar fazla.

Bununla birlikte, aya inişin aslında sahnelendiği iddialarının bir çeşit soğuk savaş gösterisi olabileceği düşünülüyor. Çünkü birçok uluslararası uzay ajansı, günümüzde uzayda keşifler yürütüyor ve bu konuda birbirleriyle adeta yarış halindeler. Özellikle Rusya ve ABD arasındaki gerginlikleri düşünecek olursak, bu komplo teorilerinin kaynağının Rusya olabileceği de ihtimaller dahilinde.

Ay’a Hiç Gidilmediği Yönünde Bazı İddialar ve Cevapları

İddia 1: Ay yer tabakasında sıcaklık -150 den +150 dereceye kadar değişebiliyorken nasıl oldu da donmadan veya yanmadan rahatlıkla yüzeyi fotoğraflayabildiler?

Yanıt: Aslında çok basit, ay zemininde su bulunmaz ve bu sebeple su bazlı bir donma söz konusu olamaz. Ayrıca, oraya gönderilen fotoğraf makineleri günlük kullandıklarımıza göre çok farklı ve koşullara özel üretiliyor; yani iddia asılsız.

İddia 2: Ayda çekilmiş fotoğraflarda ışıklandırmanın yapay olarak oluşturuldu iddiası.

Yanıt: Aya gelen ışık sadece doğrudan güneşten gelen ışık değil, aynı zamanda diğer gök cisimlerinden ve gezegenlerden yansıyan güneş ışığıdır. Bu sebeple NASA’nın “Aydaki tek ışık kaynağımız güneşti” söylemi doğrulanıyor.

İddia 3: Madem aya gidildi, neden 1972’den sonra NASA tekrar aya keşif inişi yapmadı?

Yanıt: Aya iniş projesinin amacı, o dönemler yapılan uzay yarışını kazanmaktı. Hatta NASA aya indiğini açıkladıktan sonra, Sovyetler “yarışı kaybettik” düşüncesiyle aya gidiş projelerini kaldırdılar.

Sonuçta ayda bir yaşam bulunmadığı biliniyor ve tekrar gitmenin pek bir anlamı yok. Bu iddiaları ortaya atmadan önce, aya gitmenin tatile gitmek gibi kolay olmadığını ve ciddi maliyetleri beraberinde getirdiğini idrak etmek gerekiyor.